En Inde, la rupture d'un glacier de l'Himalaya fait craindre des dizaines de morts

La rupture d'une partie d'un glacier de l'Himalaya a provoqué dimanche des inondationsdans le nord de l'Inde, ont annoncé les autorités, qui disent craindre 100 à 150 morts dans le district de Chamoli, dans l'Etat d'Uttarakhand.

Sur des images diffusées par les chaînes de télévision locales et l'agence ANI, partenaire de Reuters, on peut voir la rivière Alaknanda, alimentée par ce glacier, sortir de son lit et ses eaux emporter tout sur leur passage, notamment une partie d'un barrage.

Tapovan Power Project damaged after a massive flood in Chamoli district of #Uttarakhand pic.twitter.com/JEEMZK9HVx — NDTV (@ndtv) February 7, 2021

Avec Reuters

