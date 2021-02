La Corée du Nord accusée d'avoir volé plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, lors d'une réunion plénière du comité central du Parti du travail, à Pyongyang, en Corée du Nord. © Agence centrale de presse de Corée du Nord (KCNA), Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Selon un rapport confidentiel de l'ONU, des institutions financières et des Bourses ont été piratées par la Corée du Nord, entre 2019 et 2020, afin de financer le développement de ses programmes nucléaire et balistique. L'objectif serait également de trouver des sources de revenus face aux multiples sanctions auxquelles le pays est soumis.