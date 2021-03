L'Actu en dessin : une Journée internationale des droits des femmes sous le signe du Covid-19

Les dessinateurs de Cartooning for Peace ont rendu hommage aux femmes, qui sont en première ligne face à la pandémie de Covid-19, en amont de la Journée internationale des droits des femmes. Le dessinateur Hossien Rezaye a ciblé toutes les professionnelles de santé.

Publicité Lire la suite

Alors qu'en France, les associations et militantes appellent à une "grève féministe" lundi 8 mars pour dénoncer les injustices subies par les femmes, l'Organisation des nations unies (ONU) a également lors d'un hommage, soulignées ces difficultés, accentuées par la crise sanitaire.

"Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19, en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et, pour certaines, en tant que dirigeantes nationales figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise a mis en évidence l’importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau disproportionné qu’elles portent", rappelle l’ONU, qui veut ainsi rendre hommage aux femmes, dans cette difficile période pandémique.

Selon ONU Femmes, depuis l’apparition du Covid-19, "les données et les rapports (…) montrent que tous les types de violence contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique, se sont accrus", écrit l'organisation.

Cartooning for Peace se penche cette semaine sur cette actualité. Hossien Rezaye - dessinateur afghan et professeur à l'université - a choisi de représenter les femmes faisant partie du corps médical et affrontant la pandémie de Covid-19… de manière anonyme: toutes peuvent se sentir donc représentées.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne