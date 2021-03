Covid-19 : en Inde, l'ambitieuse campagne de vaccination ralentie par la défiance

Alors que les chiffres de l'épidémie de Covid-19 repartent à la hausse en Inde, la gigantesque campagne de vaccination lancée dans le pays est freinée par la défiance nourrie à l'égard des vaccins.

Publicité Lire la suite

En Inde, la campagne de vaccination contre le Covid 19 est l’une des plus ambitieuses au monde. Un an après avoir imposé le plus grand confinement du monde pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le pays accélère la vaccination de sa population de 1,3 milliard d'habitants, alors qu'une inquiétante recrudescence des contaminations menace de mettre à mal les efforts déjà déployés pour venir à bout du virus.

Mais si les hôpitaux publics proposent des injections gratuites, les inquiétudes de la population concernant la sûreté du vaccin ralentissent le processus et compliquent la tâche du gouvernement. Pour l’instant, seules 40 millions de personnes ont reçu au moins une injection sur une population de près d'un milliard 400 millions d’habitants, soit moins de 3 % de la population totale. À ce rythme, il faudrait selon les experts une décennie pour vacciner 70 % des Indiens.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne