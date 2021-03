Plus de 500 civils ont été tués depuis le coup d'État en Birmanie, selon une ONG

Des membres d'une famille pleurent devant un homme abattu lors de la répression des manifestations anti-coup d'État à Yangon, en Birmanie, le 27 mars 2021. © Reuters

Plus de 500 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'État du 1er février en Birmanie, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques. La France a dénoncé "la violence aveugle et meurtrière" du régime et exigé la libération de "tous les prisonniers politiques", notamment Aung San Suu Kyi.