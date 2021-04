Indonésie : des inondations font plus de quarante de morts sur l’île de Florès

Les services de secours découvrent encore des victimes sous les décombres, après des inondations et des glissements de terrain, ici à Adonara, dans l'île de Florès, le 4 avril 2021. © Joy Christian, AFP

Au moins 44 personnes sont mortes dimanche lors d'inondations et de glissements de terrain sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, ont indiqué les secours. Ceux-ci redoutent un plus lourd bilan après des pluies torrentielles.