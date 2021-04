Regain de tensions en mer de Chine méridionale après des manœuvres chinoises contestées

Des navires chinois dans le récif de Whitsun, en mer de Chine méridionale, apparaissent sur une image satellite prise le 23 mars 2021. © Handout, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les Philippines et Taïwan, alliés des États-Unis, ont obtenu le soutien assumé de Washington, qui a mis la Chine en garde mercredi contre des manœuvres maritimes ou aériennes jugées de plus en plus agressives. Une diplomatie qui illustre la fermeté de Joe Biden face aux ambitions chinoises.