Washington envoie une délégation non officielle à Taïwan

Les drapeaux de Taïwan et des États-Unis placés côte à côte lors d'une réunion le 27 mars 2018. © Tyrone Siu, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le président Joe Biden a envoyé mercredi à Taïwan une délégation non officielle d'anciens hauts responsables américains afin d'apporter le soutien des États-Unis à l'île qui fait face à des actions de plus en plus agressives de la part de Pékin.