Covid-19 : nouveau record de contaminations en Inde, en proie à un nouveau variant

Dans la capitale indienne New Delhi, les hôpitaux manquent d'oxygène et de médicaments, pour faire face à la flambée de cas de Covid-19. © Narinder Nanu, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 8 mn

L’Inde a enregistré un nouveau record de contaminations au Covid-19 avec 273 810 cas confirmés en 24 heures, selon les données publiées lundi. Une situation "terrible et inquiétante", selon les autorités de la capitale New Delhi qui connaît à présent le plus fort taux de contamination du pays.