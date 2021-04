Le Kirghizstan déplore 13 morts dans des accrochages frontaliers avec le Tadjikistan

Le Kirghizstan a annoncé vendredi qu'au moins 13 personnes avaient été tuées dans des combats meurtriers à la frontière avec le Tadjikistan, les pires affrontements récents entre ces deux pays d'Asie centrale. Ils sont toutefois parvenus "à un accord mutuel pour mettre fin au conflit armé".

Le Khirgizstan a fait état, vendredi 30 avril, d'un bilan passé à 13 morts dans son camp à la suite accrochages frontaliers avec le Tadjikistan, lors des pires affrontements récents entre ces deux pays d'Asie centrale se disputant de larges portions de territoires.

Bichkek déplore 134 victimes "dont 13 morts" depuis que des unités militaires des deux pays ont commencé à échanger des tirs jeudi, a annoncé le ministère kirghiz de la Santé dans un communiqué.

Deux autres blessés étaient dans un état grave, a-t-il précisé. Le dernier bilan signalait la veille trois morts. Parmi les victimes du Kirghizistan se trouve une fille "née en 2008", a-t-on précisé de même source.

Jeudi après-midi, la diplomatie kirghize avait annoncé que les ministres des Affaires étrangères des deux parties avaient convenu d'"une trêve complète" à partir de 20H00 (14H00 GMT) et du "retour de troupes vers leurs précédents lieux de déploiement".

Vendredi matin, dans un communiqué publié par son service d'information d'État, le Tadjikistan a abondé, en reconnaissant que les deux parties étaient parvenues "à un accord mutuel pour mettre fin au conflit armé, et retirer le personnel et l'équipement militaire vers les lieux de déploiement permanent".

Près de 11 500 personnes évacuées selon le Kirghizstan

Les accrochages qui ont éclaté le long de la frontière entre les deux pays pauvres et montagneux ont été les plus violents depuis des années. L'affrontement de jeudi entre leurs deux armées a fait craindre qu'il ne dégénère en un conflit plus large, alors que quelque 11 500 personnes ont été évacuées selon le Kirghizstan à la suite de ces accrochages.

Un représentant de la police dans la région kirghiz de Batken, frontalière avec le Tadjikistan, a déclaré à l'AFP par téléphone que les tirs s'étaient poursuivis pendant la nuit "mais pas de manière intensive".

Cette source n'a pas précisé si les échanges de tirs s'étaient tenus entre des civils ou des soldats. Il a dit que les habitants d'un village, Maksat, avaient été évacués pendant la nuit.

De son côté, le Tadjikistan n'a fait état officiellement que de deux personnes blessées par balle. Mais l'agence de presse russe Ria-Novosti, citant une source au sein de la mairie de la ville frontalière d'Isfara, a signalé au moins trois morts et 31 blessés côté tadjik.

Les désaccords frontaliers entre trois pays partageant la fertile vallée de la Fergana - le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan - découlent de démarcations faites à l'époque soviétique. Le tracé des frontières a séparé certains groupes de leur pays d'origine.

