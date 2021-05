CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : l'Inde suffoque face au Covid-19

L'Inde manque cruellement d'oxygène pour les victimes du Covid-19 © Stellina, Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Les records de décès s'enchainent jour après jour en Inde. Jeudi, un record de près de 4 000 décès dus au Covid-19 et 412 000 nouvelles contaminations a été enregistré. Et les autorités préviennent le pays qu'il doit se préparer à affronter "de nouvelles vagues". Le système hospitalier local est complètement débordé et l'oxygène manque cruellement pour venir en aide aux personnes souffrantes.