Fin de la trêve en Afghanistan: les combats reprennent dans le sud

Des combats ont repris dimanche entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans dans le sud du pays, au terme de trois jours d'une trêve décrétée pour la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr. Le groupe Etat Islamique (EI) a revendiqué dimanche la responsabilité, l'attentat à la bombe dans une mosquée vendredi qui avait fait voler le cessez-le feu en éclats.

Des combats ont repris dimanche 16 mai entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans dans la province du Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, au terme de trois jours d'une trêve décrétée pour la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, ont annoncé les autorités.

Des accrochages ont été signalés dans la périphérie de Lashkar Gah, la capitale de cette province qui a été le théâtre d'intenses combats depuis le 1er mai, date à laquelle les Etats-Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2.500 soldats encore présents sur place, ont indiqué un porte-parole de l'armée et un responsable local.

"Les talibans et les forces gouvernementales se sont affrontés quand le cessez-le-feu s'est terminé", a déclaré Attaullah Afghan, chef du conseil provincial du Helmand.

Il a affirmé que des talibans avaient attaqué plusieurs points de contrôle autour de la capitale provinciale et dans d'autres districts.

Un porte-parole de l'armée afghane dans le sud a confirmé que les combats avaient repris.

Les talibans, imités par le gouvernement afghan, avaient annoncé lundi dernier un cessez-le-feu de trois jours pour l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du ramadan.

La trêve avait été annoncée après un regain de violences depuis le 1er mai, date à partir de laquelle les Américains ont commencé à retirer officiellement leurs dernières troupes encore présentes dans le pays.

Le 8 mai, plus de 50 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un quartier chiite de la capitale par l'explosion de bombes placées devant une école de filles. Il s'agissait de l'attentat le plus meurtrier en un an.

Site d'une attaque meurtrière contre une école du quartier de Dasht-e-Barchi, le 8 mai 2021, à Kaboul REUTERS - STRINGER

Les autorités avaient accusé les talibans mais ceux-ci ont nié en avoir été les auteurs.

Le groupe EI revendique un attentat

Un autre attentat qui avait fait au moins 12 morts dans une mosquée de la banlieue de Kaboul au deuxième jour du cessez-le-feu provisoire vendredi, a été revendiqué dimanche par le groupe Etat Islamique (EI), selon l'agence américaine SITE, spécialisée dans la surveillance de l'activité en ligne des groupes jihadistes.

