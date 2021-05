Birmanie : nouveaux affrontements, la junte menace de dissoudre le parti d'Aung San Suu Kyi

Une manifestation contre le coup d'État militaire du 1er février, dans la ville de Muse, dans l'État de Shan, près de la frontière sino-birmane, le 8 février 2021. © STR, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 7 mn

Alors que les manifestations et grèves contre le coup d'État se poursuivent en Birmanie et que la junte menace de dissoudre le parti d'Aung San Suu Kyi, des combattants hostiles au putsch ont attaqué, dimanche, un poste de police dans une ville de l'est du pays, affirmant avoir tué des membres des forces de sécurité. D'autres affrontements ont été rapportés dans plusieurs villes du pays.