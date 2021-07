Afghanistan : le chef des troupes américaines se retire, les Taliban poursuivent leur avancée

Passation de pouvoirs entre le général Austin Scott Miller (à droite) et le général Kenneth McKenzie (à gauche), le 12 juillet 2021, à Kaboul en Afghanistan.

Le commandant des troupes américaines et de l'Otan en Afghanistan, le général Austin Miller, a quitté ses fonctions lundi et transmis son commandement au général Kenneth McKenzie, alors que les Taliban poursuivent leur offensive dans le pays.

Le chef des forces américaines et de l'Otan en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a quitté ses fonctions, lundi 12 juillet, dans le cadre du retrait définitif des troupes étrangères du pays. Selon un correspondant local de l'Agence France-Presse, les Taliban ne cessent d'y gagner du terrain.

Lors d'une cérémonie au QG ultra fortifié des forces étrangères à Kaboul, le général Miller, qui commandait depuis septembre 2018 les forces de la coalition en Afghanistan, a transmis son commandement au général Kenneth McKenzie, chef du Commandement central de l'armée américaine (Centcom), basé en Floride et responsable des activités militaires américaines dans 20 pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale et du sud, dont l'Afghanistan.

Ce changement de commandement est l'un des derniers gestes symboliques avant le départ définitif d'Afghanistan des troupes étrangères, censé s'achever d'ici fin août.

Ce retrait est déjà effectif à 90 % pour l'armée américaine. Il mettra fin à 20 ans d'intervention militaire d'une coalition de pays de l'Otan, menée par les États-Unis et entrée en Afghanistan en octobre 2001, au lendemain des attentats du 11-Septembre.

Avancée des Taliban

Il intervient en pleine offensive tous azimuts des Taliban, lancée en mai à la faveur du début du retrait des troupes étrangères. Les Taliban sont ainsi parvenus à s'emparer de vastes portions du territoire face à une armée afghane qui, désormais privée du crucial soutien aérien américain, n'a opposé qu'une faible résistance.

Les insurgés se sont notamment rendus maîtres de nombreux districts ruraux et de postes-frontières clés – avec l'Iran, le Turkménistan ou le Tadjikistan. L'armée afghane garde essentiellement le contrôle des grandes villes et des principaux axes routiers.

Plusieurs districts de provinces voisines de Kaboul sont récemment tombés aux mains des Taliban, faisant craindre qu'ils n'attaquent prochainement la capitale ou son aéroport, seule voie de sortie des ressortissants étrangers de la ville.

Lundi, des combats se sont poursuivis dans plusieurs provinces, notamment celles méridionales de Kandahar –berceau et bastion historique des Taliban –, Helmand et Nimroz.

Avec AFP

