Enquête sur l'origine du Covid-19 : l'OMS demande le contrôle de laboratoires en Chine

Photo d'un technicien travaillant au laboratoire Fire Eye de Wuhan, dans la province centrale du Hubei en Chine, le 6 février 2020. © STR, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Après une première mission d'experts envoyée en Chine en janvier dernier, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore fait la lumière sur les origines de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts à travers le monde. L'OMS a préconisé vendredi une enquête plus poussée et demandé le "contrôle des laboratoires" chinois, actifs dans les zones où les premiers cas de Covid-19 ont été identifiés.