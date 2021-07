L'actu en dessin : le retrait américain d'Afghanistan et la menace talibane

© Dilem, Cartooning for Peace

Le retrait accéléré des troupes américaines en Afghanistan laisse le champ libre à la prise du pays par les Taliban. C’est ce sujet qu’aborde en image le dessinateur algérien Dilem cette semaine.

Dans le cadre de la saison "Africa2020", Cartooning for Peace met à l’honneur le dessin de presse du continent africain en plein cœur de Paris. Douze des plus emblématiques représentants de cette drôle de profession sont réunis pour célébrer la liberté de la presse autour de rencontres au Forum des images et d’une exposition au Forum des Halles.

Parmi eux, le dessinateur algérien Dilem, qui signe ce sombre dessin sur le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Alors que Joe Biden affirme que le retrait américain sera achevé le 31 août, les Taliban gagnent du terrain. Ces derniers ont affirmé vendredi qu'ils avaient pris le contrôle de 85 % du territoire.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

