Fuite de Carlos Ghosn du Japon : deux Américains condamnés à 24 et 20 mois de prison

Une caméra de sécurité montrant Michael L. Taylor, au centre, et George-Antoine Zayek au contrôle des passeports à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. © AP

Michael Taylor et son fils Peter Taylor, deux ressortissants américains, ont été condamnés lundi par un tribunal de Tokyo à deux ans de prison pour le premier, un an et huit mois pour le second, pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon fin 2019.