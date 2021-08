Violents combats entre l'armée afghane et les Taliban dans le centre de la ville de Kunduz

Des membres des forces de sécurité afghanes déployés à Kunduz, le 19 mai 2020. © STR, AFP (archives)

Alors que les Taliban poursuivent leur offensive en Afghanistan, de violents combats sont en cours, dimanche, entre l'armée afghane et les insurgés dans le centre de la capitale provinciale de Kunduz, grand nœud stratégique et commercial entre Kaboul et le Tadjikistan.