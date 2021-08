Afghanistan : vétérans et "fils de", quatre hommes à la tête des Taliban

Le premier adjoint au commandant suprême des Taliban, Abdul Ghani Baradar, lors de discussions à Moscou, en Russie, le 30 mai 2019. © AFP

Texte par : Tom WHEELDON 9 mn

Des "Taliban 2.0" ? Vingt ans après leur éviction d’Afghanistan, les Taliban ont repris le pouvoir et tentent de véhiculer une image plus modérée, maniant habilement les réseaux sociaux et les négociations diplomatiques. Mais le profil des personnalités au sommet de la hiérarchie talibane n'a guère changé depuis 1996. Entre vétérans et "fils de", les Taliban d'aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité de ceux d'hier. France 24 dresse leur portrait.