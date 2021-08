En direct : une fusillade éclate à l'aéroport de Kaboul

Des échanges de tirs se sont produits entre les forces de sécurité afghanes et des assaillants non identifiés à la porte nord de l'aéroport de Kaboul, lundi. Devant le chaos des évacuations, le président américain envisage, par ailleurs, la possibilité du maintien de soldats en Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août. Suivez les derniers développements, heure par heure (heure de Paris).

Publicité Lire la suite

7 h 30 : "Le chaos se sent dès que le met le pied sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul"

"Ici, les Taliban sont à la manœuvre, les check-points sont partout et l'on sent une véritable inquiétude de la population", estime Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Kaboul. Arrivée dans un avion des Forces spéciales qataries dimanche 22 août, en compagnie de Catherine Norris-Trent, notre équipe a pu quitter l'aéroport de Kaboul où des centaines d'Afghans tentent chaque jour de fuir le pays depuis la reprise du pouvoir par les Taliban.

"le chaos se sent dès que le met le pied sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul " Cyril Payen en direct de Kaboul. © capture d'écran 02:12

7 h 26 : Fusillade à la porte nord de l'aéroport de Kaboul

Une fusillade a éclaté entre les forces de sécurité afghanes et des assaillants non identifiés à la porte nord de l'aéroport de Kaboul lundi, a déclaré la Bundeswehr, l'armée allemande, sur Twitter.

Un membre des forces de sécurité afghanes a été tué et trois autres ont été blessés dans cette confrontation, à laquelle on également participé des forces américaines et allemandes, a précisé la Bundeswehr. Tous les soldats de la Bundeswehr sont sortis indemnes, a-t-elle ajouté.

4 h 00 : Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats

Le président américain n'exclut pas la possibilité de maintenir des soldats sur place au delà de la date prévue du 31 août en évoquant "des discussions en cours" côté américain à ce sujet.

"Il y a des discussions en cours entre nous et l'armée au sujet de la prolongation. Nous espérons ne pas avoir à prolonger, mais il y aura des discussions, je suppose, sur l'état d'avancement du processus" d'évacuation, a déclaré Joe Biden, dimanche soir, alors que Londres a annoncé la tenue, mardi, d'un sommet virtuel du G7 "pour des discussions urgentes sur l'Afghanistan".

Dimanche, le chaos provoqué par l'afflux à l'aéroport de Kaboul de dizaines de milliers d'Afghans désespérés a causé la mort de sept personnes. Depuis leur entrée dans Kaboul le 15 août, les islamistes tentent de convaincre la population qu'ils ont changé, affirmant que leur politique sera moins brutale que lorsqu'ils étaient à la tête du pays de 1996 à 2001. Mais cela n'endigue pas le flot de ceux qui ne croient pas en leurs promesses et veulent partir.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne