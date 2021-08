En direct : Washington accélère les évacuations à Kaboul, un G7 de crise attendu

Les dirigeants du G7, qui doivent se retrouver virtuellement, mardi, dans l'après-midi, pour un sommet convoqué en urgence par Londres, plaident pour une prolongation des évacuations en Afghanistan au delà du 31 août. Les Taliban y sont fermement opposés. Suivez les derniers développements, minute par minute (heure de Paris).

4 h 00 : G7 de crise sur l'Afghanistan

Les Taliban se sont fermement opposés à tout report du départ des forces américaines en Afghanistan, alors qu'un sommet virtuel du G7, organisé dans la journée, doit faire le point sur les évacuations et envisager des sanctions.

Les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que les secrétaires généraux de l'Otan et de l'ONU doivent participer à ce sommet, convoqué en urgence par Londres, qui préside actuellement le G7.

"Il est essentiel que nous nous réunissions en tant que communauté internationale" pour "convenir d'une approche commune à long terme", a plaidé M. Johnson dans un communiqué alors que la situation demeure critique à l'aéroport de Kaboul, où sont toujours massés des milliers de candidats au départ dans des conditions terribles.

2 h 03 : les évacuations dans l'urgence se poursuivent

À l'aéroport de Kaboul, une course contre la montre est engagée pour évacuer dans l'urgence le plus possible d'étrangers et d'Afghans qui veulent fuir l'Afghanistan avant le 31 août, date limite fixée par les Taliban pour le départ des forces américaines.

Plusieurs civils ont péri dans les scènes de panique et de désespoir qui se succèdent à l'aéroport, la seule porte de sortie du pays, depuis le retour au pouvoir des Taliban le 15 août.

