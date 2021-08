Afghanistan : les Taliban s'engagent à laisser partir Américains et Afghans après le 31 août

© via Reuters

Alors que le président américain Joe Biden a confirmé la fin des évacuations la semaine prochaine, son secrétaire d'État Antony Blinken a assuré mercredi que les Taliban s'étaient engagés à laisser partir Américains et Afghans à risque après la date butoir du 31 août. Voici les principaux éléments à retenir de ce mercredi 25 août.

Les Talibans s'engagent à laisser partir Américains et Afghans à risque après le 31 août

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré mercredi 25 août que les Taliban se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque encore dans le pays après le 31 août.

"Il n'y a pas de date butoir pour notre travail visant à aider d'éventuels ressortissants américains qui voudraient partir", "ainsi que les nombreux Afghans qui ont été à nos côtés pendant toutes ces années", a-t-il martelé, laissant entendre que les troupes américaines pourraient partir même si des candidats à l'évacuation sont encore sur place.

Il n'a toutefois pas dit comment leur départ s'organiserait, dès lors que les forces américaines doivent quitter le pays d'ici à la fin du mois - une date butoir confirmée mardi par le président des États-Unis Joe Biden.

L'Allemagne avait affirmé un peu plus tôt avoir reçu l'assurance des Taliban que des Afghans pourraient quitter leur pays à bord de vols commerciaux après le retrait définitif des troupes américaines le 31 août.

Le point sur les évacuations

Quelque 88 000 personnes ont été évacuées depuis la mise en place du pont aérien le 14 août, à la veille de l'entrée des Taliban dans Kaboul, a indiqué la Maison Blanche. Quelque "58 000 à 60 000" ont quitté l'Afghanistan du seul fait des États-Unis, selon le général Hank Taylor, de l'état-major américain.

Les opérations se sont encore intensifiées ces dernières heures : près de 19 000 personnes, au total, ont été exfiltrées en 24 heures entre mardi et mercredi, dont 11 200 par les États-Unis et 7 800 par les autres pays.

Il resterait encore jusqu'à 1 500 Américains à évacuer d'Afghanistan, tandis que 4 500 autres ont pu partir depuis le début du pont aérien le 14 août.

La Belgique met fin à ses évacuations, la Turquie retire ses troupes

La Belgique a annoncé que les évacuations de ses ressortissants et des Afghans qu'elle protégeait avaient cessé mercredi soir, et la France a prévenu que si la date du 31 août était maintenue, son pont aérien cesserait dès jeudi soir.

La Turquie a de son côté annoncé le retrait de ses soldats, qui avec les militaires américains gardaient l'aéroport de Kaboul.

Berlin encourage le dialogue avec les Taliban

La chancelière allemande, Angela Merkel, a estimé mercredi que la communauté internationale devait continuer "de dialoguer avec les Taliban", pour préserver les acquis des dernières années.

De leur côté, les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont annoncé vouloir renforcer leur coopération contre "les menaces du terrorisme et du trafic de drogue venant d'Afghanistan".

L'Afghane née à bord d'un avion militaire américain nommée Reach, nom de code de l'appareil

Une petite Afghane née à bord d'un avion militaire américain qui évacuait ses parents vers la base de Ramstein, en Allemagne, a été nommée Reach, du nom de code de l'appareil, a révélé mercredi le commandant des forces américaines en Europe, le général Tod Wolters.

Avec AFP

