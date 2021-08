Afghanistan : les évacuations militaires françaises prendront fin vendredi soir, annonce Jean Castex

Un A400M Atlas de l'armée française à l'aéroport de Kaboul, évacuant des populations d'Afghanistan dans le cadre de l'opération "Apagan", lancée le 15 août lorsque les Taliban ont pris le contrôle du pays. © État major des armées, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Alors que la fin du retrait des troupes américaines, prévue le 31 août, est imminente, la France ne pourra plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kaboul, et ce à compter de vendredi soir, a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex. Depuis la chute de Kaboul, l'opération Apagan a permis d'évacuer une centaine de Français et environ 2 500 Afghans.