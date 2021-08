En images : après le départ des troupes américaines, les Taliban au pouvoir en Afghanistan

Les Taliban ont fêté leur victoire, lundi, au moment où les États-Unis annonçaient le retrait final de leurs troupes, mettant ainsi fin à 20 ans de guerre en Afghanistan.

Publicité Lire la suite

Les Taliban, nouveaux maîtres de l'Afghanistan, ont marché triomphalement, mardi 31 août, dans l'aéroport de Kaboul, accompagnés de leurs hommes en tenue de forces spéciales et brandissant leur drapeau, après le départ des derniers soldats américains.

Leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, a mené un groupe de responsables sur le tarmac, son expression généralement impassible remplacée cette fois-ci par un large sourire. Et les forces spéciales talibanes, appelées "Badri 313", chaussures et gilets beiges immaculés sur leur tenue de camouflage, posaient pour des photos, levant des fusils américains et agitant leur drapeau blanc.

Le retrait militaire des États-Unis s'est achevé 24 heures avant la date butoir fixée par le président américain Joe Biden, après deux semaines d'opérations d'évacuation précipitées, voire chaotiques, mettant ainsi fin à vingt ans de guerre entre la première puissance mondiale et les Taliban.

>> La défaite des États-Unis en Afghanistan : un désastre annoncé

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne