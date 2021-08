REPORTAGE EXCLUSIF

France 24 à Kaboul : avec les Taliban, seuls maîtres de l'aéroport

Cyril Payen, envoyé spécial de France 24, sur le tarmarc de l'aéroport de Kaboul, au lendemain du retrait américain, le 31 août 2021. © France 24

Texte par : Cyril PAYEN 5 mn

Notre envoyé spécial à Kaboul, Cyril Payen, a pu se rendre sous escorte talibane sur le tarmac de la partie militaire de l'aéroport de Kaboul. Au milieu du matériel militaire abandonné par les États-Unis et leurs alliés afghans, les responsables Taliban assurent qu'il rendront le complexe à nouveau opérationnel et que les Américains partis, le groupe État islamique n'a plus rien à faire en Afghanistan. Reportage.