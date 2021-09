L'actu en dessin : à Paris, le procès des attentats du 13-Novembre

Six ans après les faits, le procès des attentats du 13-Novembre s'est ouvert début septembre à Paris. Un procès historique et hors norme, qui durera neuf mois.

C’est sous très haute sécurité que s’est ouvert, mercredi 8 septembre, au palais de justice de Paris, le procès des attentats du 13 novembre 2015, six ans après les attaques terroristes perpétrées par l’organisation État islamique (EI) qui ont plongé la France dans l’effroi et ont fait plus de 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis.

Tout comme celui des attentats du 7 janvier 2015, ce procès hors norme, qui va durer neuf mois, est un procès pour l’Histoire : 1 800 parties civiles, 500 avocats, 20 prévenus, parmi lesquels Salah Abdeslam, seul survivant des commandos d’attaque.

Au 7e jour du procès, le 16 septembre, des "vidéos sans le son" des tragiques attentats sont diffusées par la cour d’assises spéciale de Paris. Un moment redouté par les parties civiles tant le traumatisme est profond…

