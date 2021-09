La forêt tropicale australienne de Daintree rétrocédée aux indigènes

La forêt tropicale australienne de Daintree, peuplée notamment de casoars à casque, a été rétrocédée, le 29 septembre 2021, aux aborigènes de la région dans le cadre du processus de réconciliation entre les communautés. © Wilson Ring, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Axelle SIMON 3 mn

Le gouvernement australien a rétrocédé mercredi la célèbre forêt tropicale de Daintree, vieille de 135 millions d'années et notamment connue pour ses espèces végétales et animales rares et anciennes, à la tribu aborigène Kuku Yalanji de l'Est.