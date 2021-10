Philippines : le président Rodrigo Duterte veut se retirer de la politique

Sur cette photo d'archives datée du 13 décembre 2018, le président philippin, Rodrigo Duterte, assiste à une cérémonie à Marawi, dans le sud des Philippines. © Aaron Favila, AP (archives)

Ne pouvant pas se représenter pour un second mandat de six ans en 2022, le président philippin, Rodrigo Duterte, a annoncé, samedi, son intention de se retirer de la vie politique et de renoncer à briguer le poste de vice-président.