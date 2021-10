Afghanistan : des filles reprennent le chemin du collège et du lycée dans la province de Kunduz

Photo d'archives : une fille sur le chemin de l'école à la périphérie d'Herat, en Afghanistan. © AFP - Hoshang Hashimi

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Des responsables talibans, des enseignants et directeurs d'école le confirment : des collégiennes et lycéennes ont fait, mardi, leur retour en classe en Afghanistan. Cette rentrée ne concerne toutefois que la province de Kunduz, dans le nord du pays, des règles vestimentaires strictes sont imposées et toute mixité est exclue. Dans le reste du pays, seules les écoles primaires et les universités privées accueillent un public féminin.