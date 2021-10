Dans le sud du Pakistan, un séisme fait au moins 20 morts et 200 blessés

Le bilan provisoire fait état de 20 morts et de plus de 200 blessés, jeudi 7 octobre au matin. © Quettavoice.com, via Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Un séisme de magnitude 5,7 a frappé le sud du Pakistan jeudi matin. Le bilan provisoire fait état de 20 morts et de plus de 200 blessés. La zone la plus affectée a été la ville de Harnai, dans les montagnes, région difficile d'accès pour les secours.