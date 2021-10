Afghanistan : discussions "franches et professionnelles" entre Américains et Taliban à Doha

La délégation talibane rencontre celle du Qatar, le 9 octobre 2021, à Doha. © Réseaux sociaux via Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Américains et Taliban se sont rencontrés pour la première fois, samedi et dimanche au Qatar, depuis la prise de Kaboul par les islamistes à la mi-août. Le département d'État américain a fait savoir que les discussions avaient essentiellement porté sur les questions sécuritaires et les droits humains.