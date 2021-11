REPORTAGE

Faute de moyens, le système D règne dans les hôpitaux afghans

Une salle de l'hôpital Wazir Akbar Khan de Kaboul. © Capture France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

À cause de l'arrêt brutal de l'aide au développement en Afghanistan et du gel des avoirs afghans détenus à l'étranger, le système de santé est au bord de l'écroulement. Résultat, près de 2 300 hôpitaux et cliniques afghans qui dépendaient des financements étrangers sont à bout de souffle et 17 % d'entre eux seulement sont aujourd'hui pleinement fonctionnels.