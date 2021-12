Typhon Rai aux Philippines : plus de 400 000 déplacés, les ONG appellent à l’aide

Des membres des garde-côtes philippins déchargent des colis de matériel de secours pour les victimes du typhon Rai, à Bacolod, Negros Occidental, aux Philippines, le 21 décembre 2021. © Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

FRANCE 24

Le typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, a fait au moins 375 morts et plus de 400 000 déplacés, ravageant des régions entières où un ravitaillement en eau potable et en nourriture devient de plus en plus urgent. Mardi, les ONG ont lancé un appel à l’aide internationale pour venir en aide aux victimes.