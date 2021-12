En Iran, les célébrations de Noël de plus en plus visibles

Les célébrations de Noël sont de plus en plus visibles à Téhéran, faisant le bonheur de la petite communauté chrétienne présente en Iran.

Les célébrations de Noël sont de plus en plus visibles à Téhéran, faisant le bonheur de la petite communauté chrétienne présente en Iran. Reportage.

Petit à petit, Noël se fait une place à Téhéran. Les célébrations sont de plus en plus visibles dans la capitale de la république islamique, où vivent de nombreux chrétiens d’Iran. Mais au-delà de la communauté chrétienne, des Iraniens de toutes religions viennent participer aux festivités pour rencontrer le Père Noël et vivre un moment de partage.

Seule ombre au tableau : le variant Omicron qui a contraint le gouvernement à demander à la population d'éviter les grands rassemblements.

