Découverte de corps calcinés en Birmanie, deux employés de l'ONG Save the Children "portés disparus"

Des véhicules brûlés dans le canton de Hpruso, dans l'État de Kayah, en Birmanie, le 25 décembre 2021. © Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Deux membres de l'ONG britannique Save the Children étaient "portés disparus" samedi en Birmanie, selon l'ONG, qui a annoncé avoir découvert, dans la matinée, plus de 30 cadavres calcinés dans des camions, dans l'est du pays.