À Hong Kong, six nouvelles arrestations pour "publication séditieuse"

Le rédacteur en chef de Stand News Patrick Lam menotté à Hong Kong le 29 décembre 2021. © Daniel Suen, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Six personnes liées au média local Stand News ont été arrêtées mercredi à Hong Kong pour "publication séditieuse", alors que la reprise en main de Pékin sur la dissidence est de plus en plus ferme.