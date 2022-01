La Chine va poursuivre la modernisation de son arsenal nucléaire

La Chine a une cinquantaine de réacteurs nucléaires traditionnels comme celui de Taishan, au sud de la Chine. AP

Un représentant chinois a appelé, mardi, Moscou et Washington à réduire leurs stocks d'armes atomiques, les plus importants du monde, tout en assurant que Pékin continuera à "moderniser" ses armes nucléaires "pour des questions de fiabilité et de sécurité".