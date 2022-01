Australie : les projecteurs sont braqués sur Djokovic et les migrants retenus dans un lieu insalubre

Des militants pro-réfugiés protestent devant l'hôtel où Novak Djokovic est retenu avec d'autres réfugiés, à Melbourne, le 6 janvier 2022. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La détention de la star de tennis mondial, pour cause de non vaccination contre le Covid, se poursuivait, jeudi, au centre de rétention de Melbourne, aux côtés de réfugiés. Un événement qui attire l'attention médiatique sur un lieu tristement célèbre pour son insalubrité. Des manifestations de soutien à Novak Djokovic et aux migrants s'organisent.