La Corée du Nord annonce avoir testé avec succès un missile hypersonique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'exprimant lors d'une cérémonie organisée à Pyongyang, en Corée du Nord, le 23 mars 2021. © KCNA via KNS - AP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le projectile non identifié lancé par la Corée du Nord dans la mer à l'est de la péninsule, mercredi, était un essai de missile hypersonique, a précisé, jeudi, l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Un missile hypersonique est plus rapide et plus maniable qu'un missile standard et atteint généralement Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son.