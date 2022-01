Séoul accuse la Corée du Nord d'avoir tiré un nouveau "projectile"

La Corée du Nord a déjà tiré six projectiles cette année.

La Corée du Sud a affirmé que son voisin du Nord avait tiré, jeudi, un nouveau "projectile non identifié" en mer. Il pourrait s'agir du sixième tir depuis le début de l'année.

Un de plus. "La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié dans la mer de l'Est", aussi appelée mer du Japon, ont déclaré, jeudi 27 janvier, les chefs d'état-major interarmées de Corée du Sud.

Cela porte à six le nombre d'essais d'armement cette année pour ce pays doté de l'arme nucléaire. La dernière fois que la Corée du Nord a testé autant d'armes en un mois remonte à 2019, après l'échec des négociations entre son dirigeant Kim Jong-un et le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump.

Depuis, les pourparlers entre les deux pays sont au point mort, et les sanctions internationales et la fermeture des frontières pour se prémunir du Covid-19 ont mis l'économie nord-coréenne à genoux.

Période délicate

Pyongyang a procédé mardi à deux essais de missiles de croisière selon Séoul et à au moins quatre autres essais d'armement ce mois-ci, dont ce qu'elle a déclaré être des missiles hypersoniques les 5 et 11 janvier. La semaine dernière, la Corée du Nord a laissé entendre qu'elle pourrait reprendre ses essais d'armes nucléaires et à longue portée, suspendus depuis 2017.

Ces essais interviennent dans une période délicate pour la région : la Chine, seul allié majeur du régime nord-coréen, accueille les Jeux olympiques d'hiver en février et la Corée du Sud tient une élection présidentielle en mars.

