En Corée du Sud, les électeurs aux urnes pour choisir leur nouveau président

Dans un bureau de vote de Séoul, le 9 mars 2022. © Kim Hong-Ji, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les Sud-Coréens se rendent aux urnes, mercredi, pour élire leur président. Parmi les favoris, le candidat de gauche Lee Jae-myung est opposé au conservateur Yoon Suk-yeol. Au centre des préoccupations électorales : l'accroissement des inégalités, loin devant la Corée du Nord et ses provocations pourtant de plus en plus fréquentes.