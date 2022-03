Covid-19 : nouveau record de cas depuis deux ans en Chine

Un homme subit un test de dépistage du Covid-19 à Changchun, en Chine, le 13 mars 2022. © via Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Plus de 5 000 cas de coronavirus ont été recensés mardi en Chine, dont plus de 3 000 dans la province du Jilin, un nouveau record depuis 2020. À Shenzhen, les habitants sont confinés et de nombreuses usines ont fermé.