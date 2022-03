Crash d'un Boeing en Chine : une boîte noire de l'avion retrouvée

Une des deux boîtes noires de l'avion de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine a été retrouvée, a annoncé mercredi à la presse un représentant de l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC).

Publicité Lire la suite

Du progrès dans l'enquête sur le Boeing 737-800 : une des deux boîtes noires de l'avion de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine a été retrouvée, a annoncé mercredi 23 mars à la presse un représentant de l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC).

L'appareil, un Boeing 737-800, effectuait un vol entre les villes de Kunming et de Canton. Il transportait 132 personnes, 123 passagers et neuf membres d'équipage. Selon les données du site spécialisé FlightRadar, l'avion a brutalement piqué vers le sol avant de s'écraser, un comportement jugé inhabituel par les experts.

Boîte noire

La CAAC n'était pas en mesure dans l'immédiat de préciser si la boîte noire retrouvée était celle dédiée à l'enregistrement des voix dans le cockpit (CVR) ou celle contenant les données du vol (FDR).

Le fonctionnement et l'utilisation des boîtes noires sont les mêmes pour tous les avions, quel que soit le modèle de boîte noire, selon le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) français pour l'aviation civile.

D'un poids de sept à dix kilogrammes chacune, elles sont en fait orange avec des bandes blanches réfléchissantes, afin de les rendre plus visibles, et sont localisées au niveau de la queue de l'appareil.

Le "cockpit voice recorder" (CVR), qui fonctionne comme un magnétophone, contient deux heures d'enregistrement audio des conversations et bruits dans le cockpit : discussions entre les pilotes, communications avec l'équipage, mais aussi bruits d'ambiance dans l'avion, notamment des alarmes éventuelles, grâce à quatre pistes d'enregistrement audio. Les plus récents modèles permettent 25 heures d'enregistrement.

"Déterminer au plus vite les causes de l'accident"

Des centaines de pompiers, militaires, médecins, volontaires et responsables politiques locaux restent mobilisés pour retrouver des traces des passagers, leurs effets personnels et la deuxième boîte noire.

L'éventuelle confirmation de la mort des 132 passagers en ferait le pire accident d'avion depuis 1994 en Chine, où la sécurité aérienne est jugée très bonne par les experts. Selon la CAAC, toutes les personnes à bord étaient de nationalité chinoise.

La CAAC a tout de même ordonné une inspection générale dans l'ensemble du secteur aérien lors des deux prochaines semaines.

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé lundi à "déterminer au plus vite les causes de l'accident" et dépêché sur les lieux une équipe gouvernementale dirigée par le vice-Premier ministre Liu He.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne