Au Sri Lanka, le gouvernement démissionne en bloc après l'échec du couvre-feu

Des manifestants appellent le président du Sri Lanka à démissionner le 3 avril 2022 à Colombo. © Dinuka Liyanawatte, Reuters

FRANCE 24

Tous les 26 ministres du gouvernement du Sri Lanka ont présenté dimanche soir leur démission au président et au Premier ministre. Le pays est le théâtre de manifestations contre le pouvoir et la vie chère, qui ont persisté ce week-end malgré l'imposition d'un couvre-feu et le blocage des réseaux sociaux.