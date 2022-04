Covid-19 : les États-Unis ordonnent le départ d'employés du consulat de Shanghai

Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage à Shanghai, la capitale économique chinoise placée sous un confinement très strict, le département d'État américain a ordonné mardi le départ de son personnel et fait part à Pékin de ses "préoccupations concernant la sécurité et le bien-être des citoyens américains".

Les États-Unis ont ordonné aux employés non-essentiels de leur consulat à Shanghai de quitter la ville, sur fond de flambée épidémique et de strictes mesures de confinement dans la métropole, a indiqué mardi 12 avril l'ambassade américaine.

Le ministère chinois de la Santé a fait état mardi de plus de 23 000 nouveaux cas positifs à Shanghai. La capitale économique chinoise affronte sa plus forte poussée depuis le début de la pandémie. Les autorités ont confiné la quasi-totalité des 25 millions d'habitants et placent les personnes testées positives dans des centres de quarantaine.

C'est dans ce contexte que le département d'État américain a "ordonné le départ (de son personnel) en raison de l'épidémie de Covid-19 en cours", a affirmé un porte-parole de l'ambassade des États-Unis dans un communiqué. Les diplomates américains ont par ailleurs informé les autorités chinoises "de leurs préoccupations concernant la sécurité et le bien-être des citoyens américains", précise le texte.

La Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer une stricte stratégie zéro Covid. Elle consiste en plusieurs mesures : confinements dès l'apparition de quelques cas, séparation des personnes testées positives avec le reste de la population, visas délivrés au compte-goutte, quarantaine à l'arrivée sur le territoire ou encore traçage des déplacements.

La semaine dernière, l'ambassade des États-Unis avait déjà indiqué "autoriser" les employés non-essentiels du consulat à quitter Shanghai. Elle avait également estimé que les citoyens américains risquaient d'être confrontés à une "application arbitraire" des restrictions anti-Covid.

