Aux Philippines, la tempête Megi a fait au moins 115 morts

Le bilan humain aux Philippines a bondi jeudi à 115 morts après le passage de la tempête tropicale Megi, selon les derniers décomptes des autorités. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.

Les glissements de terrain et les inondations provoqués par la tempête tropicale Megi ont fait au moins 115 morts aux Philippines, selon les derniers bilans officiels publiés jeudi 14 avril.

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues tandis que la tempête, la plus forte à frapper l'archipel cette année, a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des centres d'évacuation.

Dans la province centrale de Leyte, la plus touchée, des glissements de terrain dévastateurs ont détruit des communautés d'agriculteurs et de pêcheurs, balayant des maisons et transformant le paysage.

La région, sujette aux catastrophes, est régulièrement ravagée par des tempêtes – dont le super typhon Haiyan qui l'a frappée en 2013 – et les scientifiques préviennent qu'elles deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique provoqué par l'activité humaine.

Peu d'espoir de retrouver des survivants

Les secouristes de la municipalité d'Abuyog ont récupéré des dizaines de corps dans un village côtier détruit par un glissement de terrain mardi.

Au moins 26 personnes ont été tuées et environ 150 sont portées disparues, selon les autorités, qui avertissent qu'il y a peu d'espoir de retrouver d'autres personnes en vie.

Le week-end dernier, 86 autres personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans des villages producteurs de légumes, de riz et de noix de coco autour de la ville de Baybay, selon les autorités locales.

Plus de 100 personnes sont toujours portées disparues. Trois personnes se sont également noyées sur la principale île méridionale de Mindanao, a indiqué l'agence nationale des catastrophes dans sa dernière mise à jour.

