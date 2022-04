Corée du Nord : le 110e anniversaire de Kim Il-sung célébré sans parade militaire

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a supervisé un immense défilé de citoyens à l'occasion du 110e anniversaire de Kim Il-sung, son grand-père et fondateur du pays, selon des images diffusées samedi par les médias officiels.

Kim Il-sung a vu le jour le 15 avril 1912. Vendredi, à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance, la Corée du Nord lui a rendu hommage avec un défilé de citoyens et des feux d'artifices. Des responsables sud-coréens et américains avaient estimé qu'un essai nucléaire pourrait avoir lieu dans le cadre de ces célébrations. Ils s'attendaient également à une parade militaire.

Le 15 avril, le "Jour du soleil" en Corée du Nord, constitue l'une des dates les plus importantes du calendrier de Pyongyang. Des photos de l'agence de presse officielle KCNA montrent Kim Jong-un, petit-fils de Kim Il-sung, saluant depuis un balcon situé sur la place Kim Il-sung à Pyongyang des milliers de personnes habillées de couleurs vives.

"Des colonnes d'ouvriers, de danseurs paysans et autres personnes ont défilé sur la place", brandissant des bannières sur lesquelles figuraient des slogans socialistes, a indiqué KCNA. Le dirigeant s'est également rendu au Palais du soleil Kumsusan à Pyongyang qui abrite la dépouille embaumée de son père, Kim Jong-il, ainsi que celle de Kim Il-sung.

Des milliers de citoyens ont défilé à Pyongyang, le 15 avril 2022, à l'occasion de la commémoration du 110e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung. AP

Dans les jours qui ont précédé cet anniversaire, les médias d'État ont largement couvert l'inauguration de nouveaux complexes immobiliers et montré des images de gerbes de fleurs photographiées par des personnes munies de smartphones.

Pour Leif-Eric Easley, professeur associé d'études internationales à l'université Ewha Womans de Séoul, l'objectif était de "dépeindre une économie non seulement résiliente mais en pleine croissance". Le pays est pourtant en proie à un grave crise économique, aggravée par les sanctions internationales et la stricte fermeture de ses frontières pour se protéger du Covid-19. "Le régime des Kim a besoin d'autres sources de fierté nationale et de légitimité que les défilés militaires", a-t-il affirmé.

Ces commémorations sont intervenues trois semaines après le plus grand essai de missile balistique intercontinental de l'histoire du pays. C'est la première fois que les armes les plus puissantes de Kim Jong-un ont été tirées à pleine portée depuis 2017, rompant un moratoire observé jusqu'alors.

L'absence d'activité militaire en cette journée anniversaire "ne signifie cependant pas que la Corée du Nord a cessé de renforcer son dispositif militaire", a ajouté Leif-Eric Easley. Des images satellites ont montré des signes d'activité dans un tunnel du site d'essais nucléaires de Punggye-ri que la Corée du Nord a affirmé avoir démantelé en 2018 avant un sommet entre Kim Jong-un et le président américain de l'époque, Donald Trump.

