Afghanistan : attentat meurtrier à Kaboul devant une école d'un quartier chiite

Des proches rendent visite à un jeune blessé dans un hôpital de Kaboul, le 19 avril 2022, après que des attentats ont frappé un quartier chiite hazara de la capitale afghane. © Wakil Kohsar, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

À Kaboul, deux bombes artisanales ont explosé mardi devant une école pour garçons et une troisième déflagration s'est produite dans un centre de formation en langue anglaise. Au moins six personnes ont été tuées et une dizaine blessées, selon un bilan provisoire.