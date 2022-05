La Corée du Nord a lancé un énième projectile non identifié, selon Séoul

Cette photo non datée, transmise le 17 avril 2022 par l'agence de presse officielle du Corée du Nord KCNA, montre le tir d'essai d'un nouveau système d'armement destiné à augmenter l'efficacité des armes nucléaires tactiques du pays.

Poursuivant l'objectif de développer son arsenal nucléaire, Pyongyang a tiré un nouveau projectile non identifié au large de sa côte Est, rapporte mercredi l'état-major de l'armée sud-coréenne.

Publicité Lire la suite

La Corée du Nord poursuit ses essais nucléaires. Le pays a tiré un projectile non identifié au large de sa côte Est, a déclaré mercredi 4 mai l'état-major de l'armée sud-coréenne. Ignorant les offres de dialogue formulées par les États-Unis, Pyongyang a déjà procédé à plus d'une dizaine de tirs d'essai depuis le début de l'année, et a notamment lancé en mars un missile balistique intercontinental (ICBM) pour la première fois depuis 2017.

Le régime nord-coréen a affirmé qu'il comptait continuer à développer son arsenal nucléaire. En dépit de sévères sanctions internationales, la Corée du Nord poursuit la modernisation de son armée.

L'essai de mercredi a lieu à quelques jours de la prise de fonctions, le 10 mai, du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis de durcir le ton contre la Corée du Nord.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne