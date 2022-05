Reportage : le durcissement du confinement à Shangaï exaspère une population à bout de souffle

Shangaï, agglomération la plus peuplée de Chine, a pris des allures de ville fantôme depuis le début de son confinement début avril.

Shanghai, avec ses 26 millions d'habitants, est totalement confinée depuis six semaines, sans que l’objectif "zéro cas" escompté par les autorités ne soit atteint. Les mesures sanitaires se sont encore durcies cette semaine, exaspérant une population déjà éprouvée. Reportage de nos correspondants Lou Kisiela, Antoine Morel et Yan Chen.

Voilà désormais six semaines que Shanghai est totalement confinée. Pourtant, dans la ville la plus peuplée de Chine, l'objectif "zéro cas de Covid-19" n’est toujours pas atteint. Cette semaine, les mesures sanitaires se sont encore durcies. Même les personnes testées négatives peuvent être envoyées à l’isolement, mais face aux représentants des autorités, nul ne peut contester les ordres.

Le retour à la normale ne semble pas être pour demain dans la capitale économique chinoise, où aucune date de déconfinement annoncée. La multiplication des palissades et barrages de polices paralyse chaque jour un peu plus la vie quotidienne des habitants, qui voient les règles sanitaires se durcir. Une crainte se profile désormais : être contraints à l'isolement, et ce sans même être testés positifs au Covid-19.

Un seul cas positif peut en effet aboutir au confinement de l'ensemble des occupants de son immeuble. Sur des images amateur, on peut voir des représentants des forces de l'ordre menacer de forcer une porte, ou s'emparer brutalement d'une femme pour la forcer à quitter son domicile. Et justifier leurs procédés : "Ne me demandez pas pourquoi ! Il n'y a pas de pourquoi ! Respectez la réglementation nationale pour le contrôle de la pandémie ! C’est comme ça !"

Ne pouvant plus faire leurs courses, beaucoup ne comptent que sur des livraisons hebdomadaires assurées par les autorités locales pour s'alimenter. Lesquelles font parfois défaut, poussant une population affamée à en venir aux mains contre les forces de l'ordre. La détresse et la colère des confinés semblent accroitre la répression : d'autres images amateur montrent un homme ligoté des pieds à la tête au ruban adhésif, soupçonné d'avoir enfreint des règles sanitaires.

L’OMS a jugé mercredi 11 mai la politique sanitaire chinoise insoutenable, mais le message des autorités relayé par les médias officiels demeure le même : la "stratégie zéro Covid" est la seule qui vaille, et l'Histoire prouvera qu'elle est scientifique.

Shanghai est bien loin d'être la seule métropole à renouer avec le confinement. Plus de quarante villes chinoises sont complètement ou partiellement paralysées. Même Pékin, la capitale vit désormais au ralenti. Avec pour motif, officiellement moins de 1 000 cas de Covid-19 recensés en trois semaines.

